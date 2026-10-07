Bulgaria cheamă România și Turcia la consultări, după atacul asupra navelor comerciale din Marea Neagră
Nava Marea Neagră. Foto: Profimedia
Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind securitatea navelor comerciale din Marea Neagră, după atacurile cu drone asupra a două vase în zona economică exclusivă bulgară.
Anunțul, preluat de Reuters, a fost făcut miercuri de președinta bulgară Iliana Iotova, după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională convocată în urma incidentelor.
Sofia ia în calcul și solicitarea unor noi capabilități din partea aliaților NATO. Printre acestea s-ar putea număra mijloace suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme pentru combaterea dronelor, astfel încât să fie consolidate apărarea și protecția zonelor de coastă.
România și Turcia, chemate la consultări
Iliana Iotova a anunțat că Bulgaria intenționează să discute cu România și Turcia despre măsuri comune pentru protejarea navigației comerciale în Marea Neagră. Decizia vine după două atacuri asupra unor nave comerciale produse în zona economică exclusivă a Bulgariei.
Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională a discutat inclusiv despre creșterea numărului de atacuri cu drone aeriene și maritime asupra navelor comerciale, despre riscurile pentru libertatea de navigație și despre efectele economice ale deteriorării securității în regiune.
Bulgaria nu are graniță terestră cu Rusia sau Ucraina, însă poziția sa pe litoralul Mării Negre este considerată strategică, în condițiile în care ambele state aflate în război au porturi importante în această zonă.
Două nave comerciale au fost lovite de drone
Atacurile au avut loc marți, când două nave comerciale au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei. Este vorba despre cargoul Alfa Watan, care naviga sub pavilionul Togo, și nava Able, sub pavilion Palau. Ambele nave erau operate de companii cu legături în Turcia.
Alfa Watan a suferit avarii structurale majore în urma atacului și s-a scufundat. Nava se afla la aproximativ 70 de mile marine de coasta Bulgariei, în afara apelor teritoriale, dar în zona economică exclusivă a țării.
Operațiunea de căutare a echipajului a fost oprită după ce echipele de salvare nu au găsit supraviețuitori. Reuters relatează că la bord se aflau 12 membri ai echipajului, toți cetățeni sirieni, în timp ce alte surse bulgare au indicat anterior un echipaj de 10 persoane.
În timpul operațiunii au fost găsite o barcă răsturnată, trei plute de salvare și fragmente provenite de la echipamentele navei, însă nu a fost găsită nicio urmă a marinarilor.
Ce s-a întâmplat cu a doua navă
Nava Able a fost lovită și a luat foc la aproximativ 70-80 de mile marine de litoralul bulgar. Toți cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați și salvați, însă doi dintre ei au suferit răni grave. Echipajul era format din cetățeni turci și indieni.
Atacurile au fost efectuate cu drone aeriene și maritime, însă autoritățile bulgare nu au stabilit deocamdată cine le-a lansat. Nici resturile unor drone nu au fost identificate în timpul operațiunilor de salvare, potrivit autorităților maritime citate de Reuters.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că se află în spatele atacului, susținând că au fost folosite atât drone aeriene, cât și maritime. Moscova a negat însă că nava scufundată s-ar fi aflat printre țintele atacurilor sale.
Premierul bulgar Rumen Radev a afirmat că direcția de deplasare și încărcătura navelor ar putea indica Rusia, dar a subliniat că Sofia nu poate atribui atacul Moscovei fără dovezi.
Bulgaria cere sprijin suplimentar de la NATO
În urma atacurilor, Bulgaria ar putea solicita aliaților NATO să trimită capacități suplimentare pentru supravegherea aeriană și maritimă a Mării Negre. Sofia vrea, de asemenea, sisteme capabile să contracareze dronele, pentru a-și consolida apărarea și protecția litoralului.
Autoritățile bulgare au anunțat și intenția de a achiziționa încă cinci sisteme de apărare antiaeriană sol-aer. Măsura vine în contextul în care Sofia încearcă să-și îmbunătățească protecția împotriva sistemelor fără pilot.
Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională a propus, de asemenea, ca Bulgaria să promoveze la nivelul Uniunii Europene un mecanism pentru garantarea libertății de navigație în Marea Neagră, precum și măsuri de monitorizare și compensații financiare pentru eventualele pierderi.
Un nou atac după incidentul din zona economică a României
Atacul din largul Bulgariei s-a produs la numai o zi după un incident similar în zona economică exclusivă a României. Cargoul Royad Mammadov a fost atacat cu drone, a luat foc și s-a scufundat, iar Ucraina a atribuit atacul Rusiei. În acel caz, două persoane au murit, iar alte 11 au fost salvate.
Seria de incidente a amplificat îngrijorările privind siguranța transportului comercial în vestul Mării Negre. Uniunea Europeană a condamnat atacurile asupra navelor civile și a anunțat că, la solicitarea României și Bulgariei, furnizează imagini satelitare pentru monitorizarea situației și sprijinirea evaluării incidentelor.
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