Accident pe DN 7, în judeţul Vâlcea. 7 persoane printre care şi trei copii, transportaţi la spital, după ce o autoutilitară s-a răsturnat
accident valcea/sursa: seintamplainvalcea.ro
Șapte persoane printre care și trei copii au fost răniți și transportați la spital, în urma unui accident ce a avut loc la DN7 în județul Vâlcea, după ce o autoutilitară s-a izbit de un parapet.
În această dimineață, în jurul orei 04:00, polițiștii Serviciului Rutier au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN 7, pe raza localității Racovița. Șapte persoane au fost rănite, scrie seintamplaînvalcea.ro
”În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, poliţiştii Serviciului Rutier au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs pe DN 7, pe raza localităţii Racoviţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din judeţul Gorj, în timp ce conducea o autoutilitară, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând într-un parapet, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă, anunţă, miercuri dimineaţă, IPJ Vâlcea.
În urma evenimentului rutier, toate persoanele aflate în autovehicul, inclusiv conducătorul auto, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Printre victime se află şi trei minori, cu vârste de 4, 10 şi 12 ani.
Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
