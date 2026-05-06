Toni Neacșu, răsturnare de forțe după moțiunea de cenzură: Președintele devine actorul principal

Sursă: Realitatea PLUS

Toni Neacșu dezvăluie cât de mult s-a schimbat situația politică din România, după moțiunea de cenzură. Fostul judecător a scos în evidență faptul că guvernul și-a pierdut o mare parte din putere, din moment ce este interimar. Totodată, acesta a declarat că președintele României devine actorul principal pe scena politică, în noul context.

"Situația s-a schimbat radical din punct de vedere constituțional. Până acum nu aveam un guvern interimar, aveam doar niște ministere interimare. Guvernul era plin, drept dovadă, că a dat ordonații de urgență până în ultimul moment.În momentul de față, guvernul este demis.

Ca atare vorbim deja de un guvern interimar, care va continua să funcționeze, dar doar lung niște măsuri, cum să vă spun eu, minime, pentru bună administrarea țării, a treburilor publice, spune Constituția. Mă rog, nu mai poate să dea ordonații de urgență, nu mai poate să adopte proiecte de legi și așa mai departe, practic nu mai poate să facă mare lucru, până în momentul în care vom avea un nou guvern investit în Parlament, prin votul Parlamentului.În momentul de față, președintele României devine actorul principal.

El trebuie să cheme la cotrocen partidele politice și să încerce să găsească o majoritate pentru guvernarea României, indiferent care este aceea", a declarat Toni Neacșu .