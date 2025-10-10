Karolina, originară din Varșovia și fostă studentă la Universitatea Leeds din Marea Britanie, a început regimul extrem la vârsta de 19 ani, convinsă că alimentația „pură” îi va aduce sănătate și echilibru. În realitate, obsesia pentru dietele restrictive i-a distrus organismul treptat.

Ultimele zile din Bali

Ajunsă în Bali în toamna acestui an, Karolina s-a cazat într-un mic hotel din Ubud, o zonă frecventată de adepții stilului de viață raw-vegan. Potrivit managerului unității, tânăra refuza orice mâncare gătită și cerea ca mesele să-i fie livrate exclusiv cu fructe proaspete.

Personalul și-a dat seama rapid că starea ei era critică — abia mai putea merge și se deplasa cu dificultate prin cameră. Deși i s-a propus ajutor medical, Karolina a refuzat categoric. La doar trei zile după sosire, angajații hotelului au găsit-o fără suflare, după ce o prietenă localnică a alertat recepția că nu mai răspunde la mesaje.

O viață consumată de obsesia perfecțiunii

Prietenele tinerei au declarat că Karolina suferea de osteoporoză severă, deficit de proteine și carențe nutriționale majore. Deși familia încercase să o convingă să se trateze, tânăra a revenit de fiecare dată la regimul strict de fructe crude, pe care îl promova și pe rețelele de socializare.

Pe Instagram, Karolina posta imagini cu smoothie-uri colorate și texte despre „puritatea alimentației naturale”. Admiratorii îi lăudau silueta extrem de subțire, iar aprecierile primite online păreau să-i alimenteze convingerea că duce o viață „curată”.

Avertismentul specialiștilor

Nutriționiștii avertizează că dieta fructariană, deși popularizată de unele influencerițe drept „naturală”, este una dintre cele mai periculoase forme de regim vegan. Excluderea totală a proteinelor, grăsimilor și vitaminelor esențiale poate duce la malnutriție severă, tulburări hormonale, afectarea organelor interne și chiar moarte.

În loc să aducă sănătate și echilibru, obsesia pentru „curățenia alimentară” i-a curmat viața unei tinere care visa la perfecțiune.