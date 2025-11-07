”Eu sunt Anca și sâmbătă te aștept aici, în Piața Universității, între ora 12:00 și 20:00. Împreună cu Flori și mulți alți invitați ai mei am reușit să învingem sistemul. Coldea nu ne-a stat în față. Acum vrem să învingem sistemul de la București și vom reuși. Vom pune Bucureștiul pe primul loc”, a declarat Anca Alexandrescu.

La rândul său, avocata Flori Maior a afirmat că pentru a câștiga Primăria Capitalei este nevoie de un prim pas.

”Într-adevăr așa cum am învins sistemul și statul paralel, așa vom învinge și vom câștiga și Primăria Capitalei pentru că este nevoie de un prim pas și Bucureștiul trebuie să fie pe primul loc”, a spus Flori Maior.

Totodată, candidata la PMB a subliniat că ”facem dreptate în București! Eu sunt Anca! Țineți minte, o să punem Bucureștiul pe primul loc”.

”Dreptate și libertate pentru români și România, și bucureșteni”, a conchis Flori Maior.