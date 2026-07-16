Asistentă, acuzată că a răpit un bebeluș din maternitate după ce și-a mințit familia că este însărcinată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 12:20

O asistentă medicală din Brazilia a fost arestată după ce ar fi încercat să răpească un nou-născut chiar din maternitatea în care lucra. Femeia, aflată în concediu medical în momentul incidentului, este acuzată că a profitat de uniforma de serviciu pentru a câștiga încrederea familiei copilului și a-l scoate din secția de neonatologie sub pretextul unor investigații medicale. Cazul a șocat opinia publică și este anchetat de autoritățile braziliene.

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