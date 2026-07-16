Asistentă, acuzată că a răpit un bebeluș din maternitate după ce și-a mințit familia că este însărcinată

O asistentă medicală din Brazilia a fost arestată după ce ar fi încercat să răpească un nou-născut chiar din maternitatea în care lucra. Femeia, aflată în concediu medical în momentul incidentului, este acuzată că a profitat de uniforma de serviciu pentru a câștiga încrederea familiei copilului și a-l scoate din secția de neonatologie sub pretextul unor investigații medicale. Cazul a șocat opinia publică și este anchetat de autoritățile braziliene.
Cum s-a petrecut tentativa de răpire a nou-născutului
Incidentul s-a produs la maternitatea Evangelina Rosa din orașul Teresina, în nordul Braziliei. Suspecta, identificată de polițiști drept Auricelia de Sousa Rocha, era angajată a spitalului ca asistentă medicală.
Deși se afla în concediu medical, femeia s-a prezentat în spital îmbrăcată în uniformă, ceea ce i-a permis să nu trezească suspiciuni în rândul personalului și al aparținătorilor.
Potrivit rudelor bebelușului, aceasta s-a apropiat de mama copilului la scurt timp după naștere și i-a explicat că nou-născutul trebuie dus pentru efectuarea unor controale medicale de rutină.
Mătușa copilului a început să suspecteze că ceva este în neregulă
Daniela Beatriz, mătușa bebelușului, a povestit că a însoțit-o pe presupusa asistentă către un alt etaj al maternității, în timp ce mama copilului a rămas în salon pentru recuperare.
Ajunsă în apropierea unei încăperi, femeia i-ar fi cerut să aștepte pe hol, spunând că procedurile medicale nu permit accesul în interior.
La scurt timp, aceasta și-ar fi schimbat hainele și ar fi încercat să părăsească spitalul având copilul ascuns într-o geantă de dimensiuni mari.
„Mi-a spus să rămân afară și că se va întoarce imediat. Avea o geantă mare pe umăr și, chiar dacă îi încredințasem copilul, am simțit că ceva nu este în regulă”, a declarat mătușa nou-născutului, conform presei străine.
Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă
Sistemul video al spitalului a înregistrat deplasările femeii prin maternitate. În imagini apare transportând copilul înfășurat într-o pătură roșie și îndreptându-se spre ieșirea din unitatea medicală.
Tentativa de a părăsi spitalul a fost însă oprită de o altă angajată, care a intervenit înainte ca femeia să iasă din clădire.
Nou-născutul a fost recuperat imediat și înapoiat familiei, fără să fi suferit vreo vătămare.
Descoperire surprinzătoare la domiciliul suspectei
În urma percheziției efectuate la locuința femeii, polițiștii au găsit o cameră pregătită în detaliu pentru un bebeluș.
Anchetatorii au descoperit un pătuț, haine pentru nou-născut, scutece, o cădiță și alte obiecte necesare îngrijirii unui copil.
Potrivit investigației, femeia își convinsese familia că este însărcinată, deși nu existau documente medicale care să confirme acest lucru.
Apărătorul suspectei susține că aceasta suferă de tulburări psihice și prezintă simptome compatibile cu schizofrenia, afirmând că starea sa de sănătate i-ar afecta discernământul și capacitatea de a înțelege consecințele faptelor sale.