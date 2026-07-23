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Extern· 1 min citire
Vacanțele în Spania s-ar putea schimba pentru fumători: țigările, interzise pe plaje, terase și la piscine
Fumat pe plajă
Publicat23 iul. 2026, 09:45
Actualizat23 iul. 2026, 09:46
SursăRealitatea PLUS
O destinație iubită de români pregătește reguli mai dure împotriva fumătorilor. Guvernul spaniol vrea să extindă interdicțiile, astfel încât țigările să fie interzise în tot mai multe locuri publice, conform Realitatea PLUS.
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