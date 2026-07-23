Vacanțele în Spania s-ar putea schimba pentru fumători: țigările, interzise pe plaje, terase și la piscine

Publicat 23 iul. 2026, 09:45 Actualizat 23 iul. 2026, 09:46 Sursă Realitatea PLUS

O destinație iubită de români pregătește reguli mai dure împotriva fumătorilor. Guvernul spaniol vrea să extindă interdicțiile, astfel încât țigările să fie interzise în tot mai multe locuri publice, conform Realitatea PLUS.

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