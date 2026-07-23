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Extern· 1 min citire

Vacanțele în Spania s-ar putea schimba pentru fumători: țigările, interzise pe plaje, terase și la piscine

Fumat pe plajă

Fumat pe plajă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 09:45
Actualizat23 iul. 2026, 09:46
SursăRealitatea PLUS

O destinație iubită de români pregătește reguli mai dure împotriva fumătorilor. Guvernul spaniol vrea să extindă interdicțiile, astfel încât țigările să fie interzise în tot mai multe locuri publice, conform Realitatea PLUS.

Dacă legea va fi aprobată de Parlament, turiștii nu vor mai putea fuma pe plaje, terasele restaurantelor și barurilor, piscine publice, parcuri naționale, baze sportive sau în apropierea unor clădiri publice. Autoritățile spaniole spun că scopul este reducerea consumului de tutun și protejarea copiilor și adolescenților de efectele fumului de țigară. Noile reguli vor include nu doar țigările clasice, ci și țigările electronice, dispozitivele de încălzit tutun, narghilelele și alte produse cu nicotină.

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