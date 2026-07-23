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Extern· 1 min citire
Ucraina lovește din nou devastator. Încă un depozit al "Amazonului rusesc" a fost distrus – VIDEO
Depozit din Rusia, lovit de ucraineni
Dronele ucrainene au lovit din nou mai multe regiuni din Rusia, potrivit relatărilor locale și canalelor de Telegram. Incendii masive au fost filmate la o rafinărie importantă, dar și la depozitele celui mai mare retailer online din Rusia.
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