Ucraina lovește din nou devastator. Încă un depozit al "Amazonului rusesc" a fost distrus – VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 09:07

Dronele ucrainene au lovit din nou mai multe regiuni din Rusia, potrivit relatărilor locale și canalelor de Telegram. Incendii masive au fost filmate la o rafinărie importantă, dar și la depozitele celui mai mare retailer online din Rusia.

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