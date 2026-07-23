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Extern· 2 min citire
Volodimir Zelenski pierde teren în fața fostului ministru al Apărării. Datele celui mai nou sondaj din Ucraina
FOTO: Pravda.com
Încrederea ucrainenilor în liderii politici cunoaște schimbări semnificative. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Rating Group, nivelul de încredere în Mihailo Fedorov, fostul ministru ucrainean al Apărării, a crescut cu 30 de puncte procentuale într-o singură săptămână, ajungând la 65%. Astfel, Fedorov îl devansează pe președintele Volodimir Zelenski, care are un indice de încredere de 59%.
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