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Aeroportul din Catania, închis pentru aterizări după o nouă erupție a vulcanului Etna. Alertă roșie pentru aviație

Vulcanul Etna (foto: profimedia)

Vulcanul Etna (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 11:35

Zborurile care urmau să aterizeze pe Aeroportul Internațional Catania au fost suspendate până luni, la ora 15:00 GMT (18:00, ora României), după ce cenușa emisă de vulcanul Etna a ajuns în spațiul aerian din apropierea aeroportului, a anunțat operatorul SAC.

„Întrucât situația afectează în mod semnificativ operațiunile, pasagerii sunt rugați să verifice statusul zborului lor împreună cu compania aeriană înainte de a se îndrepta către aeroport”, a transmis SAC într-un comunicat publicat luni.

Cenușa vulcanică a ajuns în spațiul aerian de lângă aeroport

Operatorul aeroportuar a precizat că situația este monitorizată permanent, iar noi actualizări vor fi comunicate în funcție de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice.

Etna, care domină coasta de est a Siciliei, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume. Erupțiile sale perturbă frecvent traficul de pe aeroportul din Catania, principalul aeroport al insulei și al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia după numărul de pasageri, conform Reuters.

Pasagerii, îndemnați să verifice statusul zborurilor

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV) a anunțat că actuala fază eruptivă continuă prin orificii situate la altitudini de aproximativ 2.750 și 2.360 de metri. Acestea alimentează mai multe torente de lavă și au dus la formarea unor câmpuri extinse de lavă.

Observatorul Vulcanologic al INGV a menținut codul roșu pentru aviație, cel mai ridicat nivel de alertă. Măsura semnalează existența unor pericole pentru aeronave, provocate de emisiile de cenușă vulcanică.

Etna este cel mai înalt vulcan activ din Europa.

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