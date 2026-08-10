Aeroportul din Catania, închis pentru aterizări după o nouă erupție a vulcanului Etna. Alertă roșie pentru aviație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 11:35

Zborurile care urmau să aterizeze pe Aeroportul Internațional Catania au fost suspendate până luni, la ora 15:00 GMT (18:00, ora României), după ce cenușa emisă de vulcanul Etna a ajuns în spațiul aerian din apropierea aeroportului, a anunțat operatorul SAC.

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