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Extern· 2 min citire
Aeroportul din Catania, închis pentru aterizări după o nouă erupție a vulcanului Etna. Alertă roșie pentru aviație
Vulcanul Etna (foto: profimedia)
Zborurile care urmau să aterizeze pe Aeroportul Internațional Catania au fost suspendate până luni, la ora 15:00 GMT (18:00, ora României), după ce cenușa emisă de vulcanul Etna a ajuns în spațiul aerian din apropierea aeroportului, a anunțat operatorul SAC.
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