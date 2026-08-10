Peter Magyar anunță că nivelul Dunării a crescut cu 19 cm. Ungaria a repornit al doilea reactor de la Paks

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat luni repunerea în funcțiune a unei turbine de la Centrala Nucleară Paks, după ce nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri peste minimul înregistrat în urmă cu o săptămână.
„Nivelul apei Dunării era în această dimineață cu 19 centimetri peste nivelul minim înregistrat acum o săptămână. A început procesul de repunere în funcțiune a unei turbine de la Paks. Începând de diseară, și turbina nr. 3 a celui de-al doilea bloc va produce energie”, a transmis Magyar, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Turbina nr. 3 de la Paks reia producția de energie
Anunțul vine după ce autoritățile de la Budapesta au impus, la începutul lunii august, măsuri extraordinare pentru limitarea consumului de electricitate, pe fondul reducerii producției centralei nucleare. La 1 august, Peter Magyar anunța că Paks funcționa la o capacitate de numai 480 MW, comparativ cu nivelul normal de 2.000 MW.
Ulterior, pe 6 august, premierul ungar a transmis că nu mai este necesară reducerea voluntară a consumului de energie, după ce situația a început să se stabilizeze.
Nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri
Nivelul extrem de scăzut al Dunării a creat probleme pentru producția de energie în mai multe state din regiune. Și în România, populația a fost îndemnată să reducă consumul, iar unele administrații locale au decis diminuarea iluminatului stradal. De asemenea, în mai multe ministere au fost stinse luminile de pe holuri pentru a reduce consumul de electricitate.
Ungaria renunță la reducerea voluntară a consumului
Comisia Europeană avertizase anterior că debitul redus al Dunării ar putea afecta producția de energie nucleară în România și în alte țări din regiune, precizând însă că, la acel moment, nu existau riscuri privind siguranța aprovizionării cu electricitate.
Dunărea a atins joi un nou minim istoric al debitului, de doar 1.400 metri cubi pe secundă, cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. Nivelul a coborât sub recordul negativ din 2003 și este de aproape trei ori mai mic decât media specifică lunii august, pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei prelungite.