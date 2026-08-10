Peter Magyar anunță că nivelul Dunării a crescut cu 19 cm. Ungaria a repornit al doilea reactor de la Paks

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 11:10

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat luni repunerea în funcțiune a unei turbine de la Centrala Nucleară Paks, după ce nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri peste minimul înregistrat în urmă cu o săptămână.

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