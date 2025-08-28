Potrivit reprezentanților Poliției județene, unul dintre pasagerii din mașină, un bărbat de 39 de ani, a ieșit brusc din vehicul și l-a lovit pe unul dintre agenți.

Un agent rutier a fost agresat

În timpul altercației, mai mulți membri ai familiei agresorului au intervenit, iar polițiștii și-au chemat colegii pentru a gestiona situația. În urma evenimentului, agentul lovit a primit îngrijiri medicale.

Agresorul a fost imobilizat, încătușat și transportat la sediul Poliției, unde joi a fost reținut pentru 24 de ore. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ultraj.

Autoritățile reamintesc că intervențiile polițiștilor în timpul controalelor rutiere sunt menite să asigure siguranța tuturor participanților la trafic și că agresiunea împotriva oamenilor legii se sancționează conform legislației.