Cum arată acum fiul Mădălinei Manole. La 17 ani, Petru Mircea jr i-a impresionat pe fanii artistei

La 16 ani de la dispariția Mădălinei Manole, o fotografie recentă cu fiul artistei a atras atenția admiratorilor săi. Petru Mircea jr, care are acum 17 ani, apare într-o imagine publicată de unchiul său, Marian Manole, iar reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.
Adolescentul a fost ținut departe de lumina reflectoarelor încă din copilărie, astfel că aparițiile sale publice au fost extrem de rare de-a lungul anilor.
Marian Manole a publicat o fotografie cu nepotul său
În ziua în care Mădălina Manole ar fi împlinit 59 de ani, fratele artistei a distribuit pe Facebook o fotografie cu Petru Mircea jr și i-a dedicat un mesaj emoționant.
„De ziua MĂDĂLINEI, vi-l prezint pe băiatul ei, nepotul meu! Petru jr! Dumnezeu să te binecuvânteze copil frumos!”, a scris Marian Manole pe Facebook.
Imaginea cu adolescentul a fost intens comentată de fanii interpretei, mulți dintre ei remarcând asemănarea dintre Petru Mircea jr și mama sa.
„O minunăție de băiat, leit mama lui!”
La o zi după publicarea fotografiei, Marian Manole a revenit cu un nou mesaj, în care a vorbit despre dorința de a-și cunoaște mai bine nepotul și despre anii pierduți în care nu a făcut parte din viața acestuia.
„O minunăție de băiat, leit mama lui! I se citește bunătatea din suflet și sensibilitatea, moștenite de la MĂDĂLINA! Ieri, de ziua mamei tale, am plâns de bucurie văzând fotografia cu tine, nepotul meu scump! Îmi doresc să ne cunoaștem, să-ți cunoști vărul de la Ploiești și să devenim cei mai buni prieteni!Am pierdut 17 ani din viața ta, am pierdut mii de dorințe și întâmplări frumoase care ar fi trebuit să se întâmple în toți anii ăștia,dar îl rog pe bunul Dumnezeu să nu pierd și viitorul tău, viitorul nostru!”, se arată într-o altă postare.
De ce a fost ferit de atenția publicului
După moartea Mădălinei Manole, Petru Mircea jr a avut foarte puține apariții în spațiul public.
Tatăl său a ales să îl țină departe de atenția presei și a publicului, pentru ca băiatul să poată crește cât mai departe de presiunea mediatică și de tragedia care i-a marcat copilăria.
Din acest motiv, fotografiile recente cu adolescentul sunt extrem de rare și stârnesc de fiecare dată interesul admiratorilor artistei.
Mesajul transmis de Marian Manole în ziua în care artista ar fi împlinit 59 de ani
Pe 14 iulie, ziua în care Mădălina Manole ar fi împlinit 59 de ani, Marian Manole i-a dedicat surorii sale un mesaj în care a mărturisit că durerea pierderii acesteia nu s-a diminuat nici după 16 ani.
„Astăzi ar fi trebuit să vorbim despre MĂDĂLINA la timpul prezent, ar fi trebuit să fie despre spectacole, flori, zâmbete, autografe, emisiuni TV și mai ales despre aniversarea ei! Azi ar fi împlinit 59 de ani! Totuși, azi, 14 iulie este despre Ea! Pentru totdeauna va fi ziua în care a venit și a plecat dintre noi, fără voia ei!
Atâta timp, când în această zi, în mii de case se aude muzica ei, vocea ei, când mii de oameni îi rostesc numele, îi privesc fotografiile și îi simt lipsa, înseamnă că un artist nu moare niciodată! MĂDĂLINA trăiește prin ceea ce a lăsat în sufletul fanilor! La mulți ani în eternitate, sora mea! MĂDĂLINA!”, a transmis Marian Manole.