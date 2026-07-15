Cum arată acum fiul Mădălinei Manole. La 17 ani, Petru Mircea jr i-a impresionat pe fanii artistei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 18:22

La 16 ani de la dispariția Mădălinei Manole, o fotografie recentă cu fiul artistei a atras atenția admiratorilor săi. Petru Mircea jr, care are acum 17 ani, apare într-o imagine publicată de unchiul său, Marian Manole, iar reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.

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