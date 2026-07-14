Secretul bucătarilor pentru porumb dulce copt perfect: trucul cu folie de aluminiu care schimbă complet gustul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 23:41

Puține feluri de mâncare captează atât de bine spiritul verii ca porumbul dulce, proaspăt cules. Fie că vine din piață, din grădină sau ajunge pe masa unui picnic, acest aliment rămâne o prezență nelipsită în sezonul cald.

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