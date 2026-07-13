Orașul din România care vrea să interzică scuturarea covoarelor pe geam și la balcon. Locuitorii riscă amenzi mari

Locuitorii din Alba Iulia riscă sancțiuni mari dacă scutură covoare, lenjerii sau alte obiecte pe geam ori de la balcon. Prevederea face parte dintr-un nou regulament privind gospodărirea municipiului, aflat în prezent în dezbatere publică. Potrivit autorităților, măsura urmărește să reducă disconfortul provocat vecinilor și persoanelor care trec prin apropierea blocurilor, contribuind astfel la menținerea unui mediu mai curat și mai civilizat.
Amenzi de până la 1.000 de lei pentru cei care încalcă regula
Potrivit proiectului de regulament, persoanele care scutură covoare, pături, lenjerii sau alte obiecte pe ferestre ori de la balcon, iar prin acest gest îi deranjează pe vecini sau pe trecători, riscă să fie amendate.
Sancțiunile propuse sunt:
Măsura vizează în special situațiile întâlnite la blocuri, unde praful și murdăria rezultate în urma scuturării pot ajunge pe balcoanele vecinilor, pe rufele puse la uscat, în spațiile comune sau pe trotuarele din jurul imobilelor.
Regulamentul este în dezbatere publică
Prevederea face parte din noul regulament de gospodărire al municipiului Alba Iulia, document care se află în această perioadă în consultare publică.
După încheierea dezbaterii și aprobarea proiectului de către Consiliul Local, noile reguli vor putea intra în vigoare și vor fi aplicate la nivelul municipiului.
Deocamdată, proiectul nu oferă detalii clare privind modul în care vor fi constatate aceste fapte sau cine va stabili responsabilitatea în cazul unei sesizări. Rămâne de văzut dacă forma finală a regulamentului va include proceduri privind verificarea și sancționarea acestor situații.
De ce sunt propuse astfel de reguli
Autoritățile locale susțin că astfel de măsuri au ca scop menținerea curățeniei și a unui climat civilizat în zonele de locuințe colective. În cazul blocurilor, scuturarea covoarelor, păturilor sau lenjeriilor de la etaj poate provoca disconfort celor care locuiesc la nivelurile inferioare, dar și persoanelor care trec prin fața imobilelor.
Praful, firele de păr, scamele sau alte impurități pot ajunge pe balcoanele vecinilor, pe rufele puse la uscat sau pe trotuare și spații verzi. Din acest motiv, tot mai multe administrații locale încearcă să reglementeze astfel de situații prin regulamente de conviețuire și gospodărire urbană.
Autoritățile consideră că astfel de reguli contribuie la păstrarea curățeniei în cartiere și la evitarea conflictelor dintre vecini, mai ales în zonele cu blocuri de locuințe.
Ce se întâmplă după dezbaterea publică
În această etapă, regulamentul nu produce efecte juridice, deoarece se află în procedura de consultare publică. Locuitorii pot transmite observații și propuneri înainte ca documentul să fie supus votului Consiliului Local.
Abia după aprobarea regulamentului și publicarea acestuia, noile prevederi vor putea intra în vigoare. În forma finală, unele articole pot fi modificate în urma propunerilor primite din partea cetățenilor sau a instituțiilor interesate, potrivit sursei.