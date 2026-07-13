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Crimă șocantă într-o comună din Sibiu. Un bărbat și-a ucis consăteanul cu lovituri de secure şi apoi i-a incendiat cadavrul

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 11:35

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut de procurori după ce și-ar fi ucis un consătean cu mai multe lovituri de secure, iar apoi i-ar fi incendiat cadavrul, provocând carbonizarea aproape completă a acestuia. Suspectul este cercetat pentru omor și profanare de cadavre.

"În fapt, s-a reţinut că în seara zilei de 08.07.2026, autorul în vârstă de 48 de ani, aflându-se împreună cu victima în vârstă de 60 de ani, în satul Gura Râului din judeţul Sibiu, a lovit-o de mai multe ori pe victimă cu un corp tăietor despicător (secure/topor) în zona capului şi în zona cervicală, provocând decesul acesteia, iar apoi a ars victima până la carbonizarea ei cvasicompletă", au precizat procurorii.

Potrivit lor, pe parcursul cercetărilor penale, procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul I.P.J. Sibiu - Serviciul Investigaţii Criminale şi al medicilor legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Sibiu.

În acest caz, oamenii legi continuă cercetările și urmează să stabilească ce l-a determinat pe bărbat să recurgă la un asemenea gest.

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