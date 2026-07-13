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Locale· 1 min citire
Crimă șocantă într-o comună din Sibiu. Un bărbat și-a ucis consăteanul cu lovituri de secure şi apoi i-a incendiat cadavrul
FOTO: Arhivă
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut de procurori după ce și-ar fi ucis un consătean cu mai multe lovituri de secure, iar apoi i-ar fi incendiat cadavrul, provocând carbonizarea aproape completă a acestuia. Suspectul este cercetat pentru omor și profanare de cadavre.
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