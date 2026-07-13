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Misiune contracronometru pentru salvamontiștii din Hunedoara. Trei turiști din Ungaria, salvați după ce s-au rătăcit în Masivul Retezat

FOTO: Salvamont Hunedoara

FOTO: Salvamont Hunedoara

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 11:58

Trei turiști din Ungaria, rătăciți în Masivul Retezat și aflați într-o stare avansată de epuizare, au fost salvați în noaptea de duminică spre luni de o echipă a Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara. Operațiunea de intervenție a durat mai multe ore și s-a încheiat cu succes.

Cei trei turiști au fost găsiți după miezul nopții, în partea nordică a culmii Lolaia. Ei erau deshidratați, rămași fără provizii de hrană și fără lanterne, fiind echipați necorespunzător pentru traseul montan pe care îl parcurseseră.

”Operațiunea de salvare a început în jurul orei 22:00 și s-a încheiat pe la 4:00, în această dimineață. Cei trei s-au rătăcit, nu mai vedeau pe unde să umble. Nu aveau lanterne și se puteau folosi doar de lumina de la telefoane. Erau în pericol pentru că erau epuizați și nu aveau echipament de munte. Retezatul este periculos fără să porți un echipamentul adecvat și, mai ales, pe timp de noapte”, a declarat luni, șeful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.

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