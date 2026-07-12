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Locale· 1 min citire
Un tânăr de 28 de ani se zbate între viață și moarte după ce a fost lovit de un camion, în Bihor
Accident în Bihor/ Sursa foto: Bihon.ro.
Pompierii militari intervin, în data de 12 iulie, în localitatea Răbăgani, pentru salvarea unui bărbat care a fost lovit de un camion.
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