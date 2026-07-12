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Un tânăr de 28 de ani se zbate între viață și moarte după ce a fost lovit de un camion, în Bihor

Accident în Bihor/ Sursa foto: Bihon.ro.

Accident în Bihor/ Sursa foto: Bihon.ro.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 18:12

Pompierii militari intervin, în data de 12 iulie, în localitatea Răbăgani, pentru salvarea unui bărbat care a fost lovit de un camion.

La locul accidentului au fost trimise un echipaj de prim ajutor din cadrul Secției de Pompieri Beiuș și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea, însoțit de medic.

Victima se află în stop cardio-respirator

Bărbatul are 28 de ani și se află în stop cardio-respirator. Echipajele medicale îi aplică manevre de resuscitare la fața locului, conform presei locale.

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