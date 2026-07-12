Cine era Antonia, alpinista de 36 de ani care a murit după o cădere în Masivul Caraiman

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 16:12

O drumeție în Munții Bucegi s-a transformat într-o tragedie pentru un grup format din patru alpiniști. Antonia, o femeie de 36 de ani, medic stomatolog și pasionată de alpinism, și-a pierdut viața după ce a căzut aproximativ 15 metri într-o prăpastie.

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