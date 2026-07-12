Cine era Antonia, alpinista de 36 de ani care a murit după o cădere în Masivul Caraiman

O drumeție în Munții Bucegi s-a transformat într-o tragedie pentru un grup format din patru alpiniști. Antonia, o femeie de 36 de ani, medic stomatolog și pasionată de alpinism, și-a pierdut viața după ce a căzut aproximativ 15 metri într-o prăpastie.
Alți trei bărbați care făceau parte din grup au fost răniți și se află internați la Spitalul Floreasca din București și la Spitalul Județean Brașov.
Dispozitivul prins în stâncă ar fi cedat
Accidentul s-a produs sâmbătă, 11 iulie, în timp ce cei patru alpiniști coborau pe un versant al Masivului Caraiman.
Dispozitivul fixat în stâncă, pe peretele Albișoarele, de care membrii grupului se susțineau, ar fi cedat. Cei trei bărbați și femeia s-au prăbușit aproximativ 15 metri într-o zonă abruptă.
În timpul căderii, victimele s-au lovit de stânci și unele de altele. Antonia a suferit răni care i-au provocat moartea.
Zeci de salvamontiști au intervenit în zona accidentului
Salvamontiștii au fost chemați la locul tragediei în jurul orei 15:00. Zeci de salvatori montani și echipe SMURD au participat la operațiunea de recuperare a victimelor.
Intervenția a fost dificilă din cauza vremii și a zonei greu accesibile. Salvatorii au avut nevoie și de sprijinul unui elicopter Black Hawk pentru a ajunge la persoanele implicate în accident.
Antonia avea 36 de ani și era medic stomatolog
Antonia era singura femeie din grup. Avea 36 de ani, lucra ca medic stomatolog în București și era pasionată de alpinism, conform Cancan.ro.
Ceilalți trei alpiniști răniți au fost transportați la spital. Aceștia sunt internați la Spitalul Floreasca din București și la Spitalul Județean Brașov.
Salvamontist: Asigurarea într-un singur punct ar fi cedat
Andrei Dascălu, din cadrul Salvamont Prahova, a explicat că alpiniștii ar fi fost asigurați într-un singur punct, iar acesta a cedat. După desprinderea sistemului de siguranță, cele patru persoane s-au prăbușit în gol.
Salvamontistul a estimat că victimele au căzut de la o înălțime de aproximativ 15-16 metri și s-au lovit de stânci.
Acesta a precizat că a fost un caz rar, în care patru persoane au fost rănite în același timp. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite, fiind luate în calcul ghinionul sau neatenția.