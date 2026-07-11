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Locale· 1 min citire
Haos pe ruta București – Brașov. Călătorii așteaptă până la 60 de minute din cauza unei defecțiuni. Anunțul CFR
Tren CFR
Circulația trenurilor de călători pe ruta București – Ploiești – Brașov se desfășoară în continuare cu întârzieri cuprinse între 30 și 60 de minute, a anunțat sâmbătă seara CFR Călători.
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