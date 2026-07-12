Trafic aglomerat spre București pe Valea Prahovei și Autostrada Soarelui. Rute alternative pentru șoferi

Traficul este aglomerat duminică după-amiază pe mai multe drumuri importante care duc spre București. Cele mai mari probleme sunt semnalate pe Valea Prahovei, pe Autostrada Soarelui, dar și pe DN 39 și DN 7, unde mașinile circulă în coloană.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă șoferilor să ia în calcul rute alternative pentru a evita perioadele lungi de așteptare.
Coloane de mașini pe Valea Prahovei
Pe DN 1 Brașov - Ploiești se circulă în coloană între stațiunile Predeal și Sinaia, pe sensul de mers către Ploiești.
Aglomerație este și pe sensul opus, între Poiana Țapului și Bușteni. Șoferii care traversează Valea Prahovei trebuie să se aștepte la timpi mai mari petrecuți în trafic.
Pentru evitarea aglomerației de pe DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite următoarele trasee:
București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A - Brașov;
București - Autostrada A1 - Pitești - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;
București - DN 71 - Târgoviște - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;
București - Târgoviște - DN 71 - Sinaia.
Trafic intens pe Autostrada Soarelui
Valori ridicate de trafic sunt înregistrate și pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanța către București.
Probleme sunt semnalate în zona localității Valu lui Traian, dar și între kilometrii 157 și 147, pe tronsonul dintre Cernavodă și Fetești.
Șoferii care se întorc de pe litoral pot alege și alte trasee pentru a evita aglomerația:
DN 2A Constanța - Hârșova - Slobozia - Urziceni - DN 2 - București;
A2 - Fetești sau Drajna - DN 3A - Lehliu-Gară - DN 3 - Fundulea - București;
DN 3 Constanța - Murfatlar - Adamclisi - Ostrov, cu traversare cu bacul - Călărași - DN 21 Călărași - Drajna - A2 Drajna - București;
Din Călărași poate fi folosit și traseul DN 3 - Lehliu-Gară - Fundulea - București.
Aglomerație la Eforie Nord și pe DN 7
Se circulă în coloană și pe DN 39, pe ambele sensuri de mers, în zona stațiunii Eforie Nord.
Trafic intens este și pe DN 7 Pitești - Sibiu, în dreptul localităților Dedulești, Budești și Căciulata. Mașinile înaintează cu dificultate pe ambele sensuri de circulație.
Recomandările polițiștilor pentru șoferi
Centrul Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să nu încerce să depășească șirurile de mașini.
Șoferii sunt sfătuiți să își pregătească traseul înainte de plecare și să folosească drumuri alternative atunci când este posibil. Orice schimbare a benzii sau a direcției de mers trebuie semnalizată din timp și făcută numai după o verificare atentă.
Pe autostrăzi, conducătorii auto nu trebuie să folosească banda de urgență și trebuie să fie foarte atenți atunci când trec de pe o bandă pe alta.
Polițiștii recomandă și evitarea activităților care pot distrage atenția de la condus. Șoferii nu trebuie să urce la volan dacă sunt obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise.