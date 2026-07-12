Trafic aglomerat spre București pe Valea Prahovei și Autostrada Soarelui. Rute alternative pentru șoferi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 17:54

Traficul este aglomerat duminică după-amiază pe mai multe drumuri importante care duc spre București. Cele mai mari probleme sunt semnalate pe Valea Prahovei, pe Autostrada Soarelui, dar și pe DN 39 și DN 7, unde mașinile circulă în coloană.

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