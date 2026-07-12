Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Motociclist căzut într-o râpă din masivul Iezer-Păpușa. Salvamontiștii au intervenit într-o zonă greu accesibilă

Operațiune salvare Salvamont

Operațiune salvare Salvamont

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 18:43

Salvamontiștii din Argeș au intervenit duminică în masivul Iezer-Păpușa, pentru recuperarea unui motociclist care a căzut într-o râpă. Operațiunea s-a desfășurat într-o zonă greu accesibilă de pe muntele Văcarea.

Victima a fost găsită de echipele de salvare și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Motociclistul urma să fie coborât în zona Voina, însă a refuzat să fie transportat la spital.

Salvamontiștii au folosit echipamente pentru intervenții în teren accidentat

Salvatorii montani din cadrul formației Salvamont Câmpulung, aflați în tura operativă la Baza Salvamont Voina, au fost solicitați să acorde primul ajutor și să evacueze motociclistul din râpă.

„Salvatorii montani din cadrul formaţiei Salvamont Câmpulung aflaţi în tură operativă în Baza Salvamont Voina acţionează într-o zonă dificil accesibilă, folosind echipamente specifice de salvare din teren accidentat, pentru stabilizarea şi evacuarea victimei în cele mai bune condiţii de siguranţă”, a transmis Salvamont Argeș.

Motociclistul a refuzat să meargă la spital

Salvamontiștii au reușit să ajungă la motociclist și i-au acordat îngrijirile medicale necesare. După stabilizare, victima urma să fie coborâtă în zona Voina.

Motociclistul a refuzat însă transportul la spital.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

salvamont romaniaoperatiune salvare salvamontmototiclist cazut in rapa

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe