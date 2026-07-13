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Momente de panică în județul Argeș, după ce un bărbat a fost mușcat de urs. Care este starea lui de sănătate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 09:25

Alertă în județul Argeș, după un nou atac al unui urs. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost mușcat în zona barajului Voina, din comuna Lerești, suferind răni la nivelul pulpei și al coapsei.

Victima a fost transportată la spitalul din municipiul Câmpulung Muscel

”Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a intervenit în comuna Lereşti, în zona Barajului Voina, pentru acordarea asistenţei medicale unei persoane de sex masculin, în vârstă de 47 de ani, care a fost muşcată de urs”, anunţă luni ISU Argeş. 

Potrivit reprezentanților ISU, la sosirea paramedicilor, bărbatul era conştient şi cooperant, prezentând plăgi la nivelul piciorului, în zona pulpei şi a coapsei. 

La misiune au participat şi echipaje ale instituţiilor cu atribuţii în gestionarea unor astfel de situaţii, care au luat măsurile specifice din competenţă.

După evaluarea medicală la faţa locului, pacientul a fost transportat la spitalul din municipiul Câmpulung, pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

Recomandările ISU

- Evitaţi zona, rămâneţi în locuinţe;

- Păstraţi distanţa faţă de animal, nu îl hrăniţi şi nu încercaţi să vă fotografiaţi cu acesta;

- Fără să vă expuneţi pericolului, protejaţi animalele din gospodărie.


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