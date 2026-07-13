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Locale· 1 min citire
Momente de panică în județul Argeș, după ce un bărbat a fost mușcat de urs. Care este starea lui de sănătate
FOTO: Arhivă
Alertă în județul Argeș, după un nou atac al unui urs. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost mușcat în zona barajului Voina, din comuna Lerești, suferind răni la nivelul pulpei și al coapsei.
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