Gestul care îți poate aduce mari probleme în Grecia. Românii îl fac fără să stea pe gânduri, dar este considerat o insultă

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, însă diferențele culturale pot crea situații neplăcute chiar și atunci când intențiile sunt bune. Un gest obișnuit în România poate fi interpretat de greci ca o jignire, iar turiștii ajung uneori să provoace neînțelegeri fără să își dea seama.
Dincolo de regulile de conduită cunoscute, comunicarea nonverbală joacă un rol important în Grecia, iar unele gesturi aparent banale au cu totul alte semnificații decât cele cu care sunt obișnuiți românii.
Palma ridicată poate fi percepută ca o insultă
Unul dintre gesturile pe care turiștii ar trebui să le evite este ridicarea palmei deschise, cu degetele întinse, către fața unei persoane.
În România, acest gest este folosit frecvent pentru a spune „stai”, „stop”, pentru a face semn unui taxi sau chiar pentru a arăta cifra cinci. În Grecia însă, este cunoscut sub numele de „moutza” și este considerat o insultă.
Potrivit Visitgreece.com, originea acestui gest datează din perioada bizantină, când persoanele condamnate erau umilite în public prin mânjirea feței cu cenușă folosind palma deschisă. Din acest motiv, îndreptarea palmei spre cineva este și astăzi asociată cu disprețul și ostilitatea.
Dacă vrei să comanzi cinci produse la restaurant sau să arăți cifra cinci, este recomandat să întorci palma spre tine ori să rostești numărul.
La fel, atunci când oprești un taxi, evită să ridici palma deschisă direct spre șofer.
Arătatul cu degetul este considerat lipsit de respect
Un alt gest care poate fi interpretat negativ este indicarea unei persoane cu degetul arătător. În Grecia, acest obicei este considerat nepoliticos. Dacă vrei să faci referire la cineva, este mai bine să îl descrii verbal, folosind expresii precum „domnul de acolo” sau „doamna de la masa din colț”.
Nici chemarea ospătarului prin îndoirea degetului arătător nu este bine văzută. În schimb, este recomandată o mișcare discretă a întregii mâini, cu palma orientată în jos.
Mișcările capului pot crea confuzii
Turiștii pot avea surprize și atunci când încearcă să comunice prin gesturi simple ale capului.
Dacă în România mișcarea de sus în jos înseamnă „da”, iar cea din stânga în dreapta înseamnă „nu”, în Grecia lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple.
Potrivit Greekpod.com, grecii își exprimă adesea refuzul printr-o mișcare scurtă a capului spre spate, însoțită uneori de ridicarea sprâncenelor.
Pentru a evita neînțelegerile, mai ales în restaurante, magazine sau alte locuri aglomerate, este recomandat să folosești răspunsuri simple în limba engleză, în loc să te bazezi exclusiv pe gesturi.