Gestul care îți poate aduce mari probleme în Grecia. Românii îl fac fără să stea pe gânduri, dar este considerat o insultă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 23:14

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, însă diferențele culturale pot crea situații neplăcute chiar și atunci când intențiile sunt bune. Un gest obișnuit în România poate fi interpretat de greci ca o jignire, iar turiștii ajung uneori să provoace neînțelegeri fără să își dea seama.

Distribuie articolul