Minoră de 13 ani din București, moartă după un stop cardiac. Copila consuma frecvent energizante

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 13:07

Moartea unei eleve de numai 13 ani din București readuce în atenție pericolele consumului excesiv de băuturi energizante în rândul minorilor. Potrivit unui medic ATI, adolescenta ar fi consumat zilnic astfel de produse înainte de a suferi un stop cardiac chiar în timpul orelor de curs. Specialiștii trag un nou semnal de alarmă și avertizează asupra efectelor pe care aceste băuturi le pot avea asupra organismului aflat în dezvoltare.

Distribuie articolul