Minoră de 13 ani din București, moartă după un stop cardiac. Copila consuma frecvent energizante

Moartea unei eleve de numai 13 ani din București readuce în atenție pericolele consumului excesiv de băuturi energizante în rândul minorilor. Potrivit unui medic ATI, adolescenta ar fi consumat zilnic astfel de produse înainte de a suferi un stop cardiac chiar în timpul orelor de curs. Specialiștii trag un nou semnal de alarmă și avertizează asupra efectelor pe care aceste băuturi le pot avea asupra organismului aflat în dezvoltare.
Cum a murit eleva
O elevă de 13 ani din București și-a pierdut viața după ce a suferit un stop cardiac în timpul programului școlar. Potrivit declarațiilor făcute de medicul ATI Andreea Ștefănescu pentru News.ro, adolescenta consuma zilnic băuturi energizante.
Medicul a povestit că tragedia a avut loc într-o școală din Capitală și că, în ciuda incidentului, mulți elevi au continuat să consume astfel de produse.
Potrivit specialistului, cazul evidențiază necesitatea unei informări mai bune privind riscurile asociate consumului de energizante la vârste fragede.
Medicii avertizează asupra efectelor energizantelor
Medicii spun că băuturile energizante conțin cantități mari de zahăr și cofeină, dar și alte substanțe stimulante, precum taurina, care pot influența negativ dezvoltarea organismului copiilor și adolescenților.
Potrivit acesteia, aceste ingrediente pot afecta funcționarea sistemului nervos și dezvoltarea creierului, influențând procesele de învățare și comunicarea neuronală.
Specialiștii avertizează că utilizarea frecventă poate determina agitație, tulburări de concentrare și alte efecte asupra sănătății pe termen lung.
Consumul repetat poate favoriza apariția dependenței
Medicul subliniază că băuturile energizante nu oferă doar un efect temporar de stimulare, ci pot favoriza și apariția dependenței.
Explicația este legată de stimularea secreției de dopamină, neurotransmițător implicat în senzația de recompensă și stare de bine, ceea ce poate determina consumul repetat și dificultatea de a renunța la aceste produse.
În cazul minorilor, efectele pot fi mai pronunțate deoarece organismul și sistemul nervos sunt încă în dezvoltare.
Vânzarea energizantelor către minori este interzisă
În România, legislația interzice comercializarea băuturilor energizante către persoanele sub 18 ani.
Cu toate acestea, medicul susține că regulile nu sunt respectate în toate unitățile comerciale, iar accesul copiilor la aceste produse rămâne o problemă.
Medicii îi îndeamnă pe părinți și profesori să discute cu adolescenții despre efectele consumului de băuturi energizante și să încurajeze alternative sănătoase pentru hidratare și energie.
Totodată, specialiștii recomandă ca orice copil care prezintă palpitații, dureri în piept, amețeli sau alte simptome după consumul unor astfel de băuturi să fie evaluat de un medic cât mai rapid.