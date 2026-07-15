Cum arată căpușa „Lone Star”? Mușcătura care poate declanșa o alergie neașteptată la carnea roșie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 11:03

O singură mușcătură de căpușă poate avea efecte surprinzătoare asupra organismului. Specialiștii atrag atenția asupra căpușei „Lone Star”, o specie cunoscută pentru capacitatea de a declanșa sindromul Alpha-gal, o afecțiune care poate provoca alergie la carnea de mamifere. În plus, această căpușă poate transmite și agenți patogeni responsabili de boli infecțioase grave.

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