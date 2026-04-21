Totodată, Boc susține că PSD nu ar avea majoritate în Parlament dacă ar vrea să refacă coaliția de guvernare, pentru că PNL și USR nu vor mai dori un parteneriat cu acesta.

Emil Boc: „Ilie Bolojan va numi tehnocrați sau liberali la ministerele PSD!”

„În condițiile în care partenerii de la PSD își mențin opțiunea de a ieși de la guvernare, timp de 45 de zile premierul Bolojan are posibilitatea să desemneze din rândul membrilor guvernului alți miniștri pentru a ocupa portofoliile.

Am avut și o asemenea situație în 2009.

După 45 de zile te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți membri în locul miniștrilor PSD, fie din PNL, fie tehnocrație, își asumă politic premierul împreună cu Partidul Național Liberal și cu ceilalți parteneri de guvernare.

Și aici este o chestiune constituțională. Dacă schimbarea compoziției politice este aprobată de Parlament, lucrurile merg mai departe, dacă nu este aprobată de Parlament, acest guvern rămâne în continuare cu puteri depline.

În consecință, acest guvern va rămâne în vigoare până când o altă majoritate politică se va consolida în Parlament, cu alte cuvinte spus în termeni populari...cine dă jos un guvern, trebuie să aibă și posibilitatea să pună unul nou.

În România nu există mecanismul german numit moțiune constructivă de neîncredere.

În momentul de față, până când o altă majoritate nu se va constitui, acest guvern va rămâne și cred că este necesar să-și continui activitatea.”, a transmis Emil Boc.