Ce făcea Nicusor Dan dupa explozia din Rahova

n timp ce trei oameni au murit, 15 erau în spital, iar alte sute de persoane au ajuns pe drumuri, președintele Nicușor Dan era ocupat la Palatul Cotroceni cu vizita Anastasiei Soare, supranumită Regina Sprâncenelor. 

Nicușor Dan a venit cu o reacție pe Facebook abia după 12 ore de la producerea tragediei majore din Capitală, mult prea târziu ținând cont de gravitatea situației și de funcția pe care acesta o are.

În postarea sa de pe o rețea de socializare, șeful statului a criticat incompetența și ignoranța autorităților în acest caz.

Tot pe internet, Anastasia Soare se lăuda cu timpul petrecut la Palatul Cotroceni alături de președintele Nicușor Dan în ziua în care a avut loc deflagrația.

Cosmeticiana vedetelor de top, cunoscută ca Regina Sprâncenelor, susține că a discutat cu președintele despre viitorul țării și că are sprijinul ei când vine vorba de reforme. 

 

 
 
 
 
 
