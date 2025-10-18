Nicușor Dan a venit cu o reacție pe Facebook abia după 12 ore de la producerea tragediei majore din Capitală, mult prea târziu ținând cont de gravitatea situației și de funcția pe care acesta o are.

În postarea sa de pe o rețea de socializare, șeful statului a criticat incompetența și ignoranța autorităților în acest caz.

Tot pe internet, Anastasia Soare se lăuda cu timpul petrecut la Palatul Cotroceni alături de președintele Nicușor Dan în ziua în care a avut loc deflagrația.

Cosmeticiana vedetelor de top, cunoscută ca Regina Sprâncenelor, susține că a discutat cu președintele despre viitorul țării și că are sprijinul ei când vine vorba de reforme.