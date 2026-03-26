Încă un oraș din România a rămas fără apă potabilă după o poluarea pe Dunăre

Echipele de intervenții au împărțit substanțe de anihilare
Echipele de intervenții au împărțit substanțe de anihilare

Locuitorii din Turnu Măgurele au rămas fără apă potabilă, după ce Dunărea a fost poluată în zonă de carburanți și alte substante dintr-o barjă care s-a scufundat. 

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, incidentul a fost raportat în cursul dimineții de 26 martie, în jurul orei 10:15, de către autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman.

O echipă formată din mai multe persoane a fost mobilizată cu echipamente speciale, inclusiv materiale absorbante și baraje, pentru a preveni extinderea poluării.