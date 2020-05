Ancheta la Spitatlul Judetean Craiova, dupa ce o asistenta si bebelusul ei au murit in urma operatiei de cezariana

Femeia avea 28 de ani şi era asistent medical la un spital din județul Gorj. Aceasta și-a monitorizat atent sarcina și a urmat toate indicaţiile medicilor care iau spus că nu are nicio problemă medicală. Asistenta ar fi trebuit să nască pe 11 iunie, însă medicul s-a hotărât să schimbe data programării cu câteva săptămâni mai devreme. A fost chemată pentru operație zilele trecute, însă nici ea, nici bebelușul nu au supraviețuit.

"Sotia avea toate analizele la si, sarcina urmarita, mai ales fiind cadru medical. Nu am primit explicatii, asta este problema", a declarat sotul femeii.

Bebelusul a murit la naştere, iar mama acestuia câteva ore mai târziu. Rudele au cerut explicaţii, dar medicii nu au reuşit să le lămurească.

"Am tinut legatuira cu ea prin mesaje scrise. Ne-a spus ca e ok, ca se pregateste si asteapta sa o ia la sala de operatie si din momentul respectiv nu am mai stiut nimic de ea", a afirmat o ruda a asistentei.

Acum, familia tinerei așteaptă rezultatul necropsiei şi a depus plângere la Poliție si la Colegiul Medicilor.

"După eferctuarea necropsiilor am luat aceasta decizie de a sesiza Consiliul Etic, este singura comisie abilitata in cadrul spitalului, care va fi sesizata de conducerea spitatului pentru a analiza cele intamplate", a declarat Bogdan Fănuță, director medical al Spitalului Judeţean Craiova.

Potrivit lui Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt IPJ Dolj, in cauza, politistii au deschis o ancheta si fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, fiind totodata dispuse expertize medico-legale in urma carora vor fi stabilite cu exactitate cauzele deceselor.