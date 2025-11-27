La Constanța, prețurile cresc vizibil de la o lună la alta, iar oamenii simt fiecare ajustare de la pompă. Mulți reduc drumurile și își planifică strict cheltuielile.



"Suntem mai atenti la kilometri care ii facem si taiem din alte parti ca sa ne facem drumurile la serviciu pe unde mai avem treburi, din pacate asta e situatia. De la primele scumpiri practic, de un an jumate- doi, de cand cu razboiul si toate scumpirile", susține un șofer.



Diferențele față de lunile trecute sunt tot mai mari, iar șoferii se tem că alimentarea va deveni un lux.



"Pe zi ce trece preturile cresc, te poti stepta sa ajunga in curând la 10 lei litru. Deja este 84-85, normal ca se simte si nu doar la carburant. Caut vecini sau cineva care avem acelasi drum si tinem impreuna la combustibil", sustine alt sofer.



Benzina depășește 7,6 lei litrul, iar motorina trece de 8 lei. De la începutul anului viitor urmează noi creșteri iar mulți spun că doar o intervenție reală poate stabiliza piața.



"Solutia ar fi guvernul sa faca ceva si pentru noi, nu se misca nimic."



În acest context, șoferii continuă să caute soluții, dar spun că, fără măsuri clare, prețul la pompă riscă să devină o povară permanentă.