Incendiu de mari proporții în Tulcea. Flăcările au mistuit 22 de hectare de pădure de pe malul Dunării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 13:31

Aproximativ 22 de hectare de pădure au fost afectate de un incendiu izbucnit în apropierea satului Rachelu, din comuna Luncavița, județul Tulcea. Deși focul a fost lichidat, zona este monitorizată în continuare de pădurari din cauza unor focare mocnite.

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