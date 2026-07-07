Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 12:30

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS continuă seria dialogurilor autentice cu invitați speciali. Într-o ediție în premieră la Realitatea Plus, Nicoleta Chirică vorbește despre parcursul său și dezvăluie cum și-a descoperit latura creativă.

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