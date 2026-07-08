Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Nicoleta Chirică vorbește, în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, despre motivele care au stat la baza unei schimbări importante din parcursul său.
Citește și
- 12:30Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 16:27Culisele Statului Paralel, ediție-eveniment, în această seară la ora 21. George Simion anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Începe marea confruntare politică?
- 11:26Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Nicoleta Chirica, în premieră la Realitatea Plus
- 02:10Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News