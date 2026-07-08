Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:52

Nicoleta Chirică vorbește, în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, despre motivele care au stat la baza unei schimbări importante din parcursul său.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre podcast realitateanicoleta chirica