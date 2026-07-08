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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:52

Nicoleta Chirică vorbește, în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, despre motivele care au stat la baza unei schimbări importante din parcursul său.

„Au fost mai multe evenimente care mi-au arătat că ceea ce făceam la acel moment nu era pentru mine. Era o inerție și o zonă de confort în care mă obișnuisem și nu-mi dădeam seama că, de fapt, nu e drumul meu. Au fost foarte multe semne care mi-au arătat că era nevoie să schimb.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 10 iulie, de la ora 15:00.

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