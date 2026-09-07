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Politica· 2 min citire

Fifor îl taxează dur pe Bolojan după scăderea PIB: „Minus cu minus fac doar și mai multă sărăcie”

Mihai Fifor

Mihai Fifor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 13:06
Actualizat7 sept. 2026, 13:07

Mihai Fifor atacă Guvernul Bolojan după noile date privind economia României. Deputatul PSD susține că majorarea taxelor și politicile de austeritate au dus la scăderea consumului, investițiilor și locurilor de muncă din mediul privat.

Deputatul PSD Mihai Fifor critică dur Guvernul condus de Ilie Bolojan după publicarea datelor privind evoluția economiei. Social-democratul susține că PIB-ul României a scăzut cu 2% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria ajustată sezonier, aceasta fiind, potrivit cifrelor invocate de el, a treia scădere consecutivă.

Fifor pune evoluția economiei pe seama măsurilor de austeritate, a majorării TVA și accizelor și a scăderii consumului. „Când iei mai mulți bani de la oameni, când scumpești aproape tot ceea ce cumpără, când sufoci firmele cu taxe și impredictibilitate, nu trebuie să fii mare economist ca să înțelegi ce urmează”, susține Mihai Fifor.

Fifor: România a pierdut 63.000 de locuri de muncă în privat

Deputatul PSD afirmă că România a pierdut 63.000 de locuri de muncă în mediul privat și că investițiile străine au scăzut cu 82%. El susține că au fost înregistrate scăderi și în producția industrială, turism și HORECA.

„Doar că o economie nu se pune pe picioare tăindu-i oxigenul. Nu repari deficitul distrugând consumul, slăbind mediul privat și reducând tocmai baza economică din care statul trebuie să-și încaseze veniturile”, afirmă Mihai Fifor.

Social-democratul cere oprirea politicilor Guvernului Bolojan și își încheie mesajul cu un atac direct la adresa premierului: „În România lui Ilie Sărăcie, minus cu minus fac doar și mai multă sărăcie”.

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