România, aproape să reia exporturile de oi și capre: decizia de la Bruxelles care poate debloca piața

România face pași pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine, suspendate ca urmare a restricțiilor sanitare impuse după apariția unor focare de pestă a micilor rumegătoare și de variolă ovină și caprină. Autoritățile române au elaborat un plan de măsuri care va fi transmis Comisiei Europene spre analiză și aprobare.
Subiectul a fost discutat vineri, la Bruxelles, în cadrul unei întâlniri la care au participat ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, precum și Francisco Reviriego Gordejo, coordonatorul Unității „Sănătatea animală” din cadrul DG SANTE.
Planul ANSVSA, în etapa finală
Discuțiile dintre reprezentanții României și cei ai Comisiei Europene s-au concentrat pe pașii necesari pentru redeschiderea piețelor externe pentru animalele din speciile ovină și caprină.
Potrivit Ministerului Agriculturii, planul pregătit de ANSVSA a fost analizat la Bruxelles, iar părțile au clarificat ultimele elemente tehnice înainte ca documentul să fie prezentat oficial Comisiei Europene. Aprobarea acestuia ar putea deschide calea pentru ridicarea restricțiilor și reluarea transporturilor către piețele externe.
Măsurile europene au fost introduse după confirmarea focarelor de pestă a micilor rumegătoare, dar și de variolă ovină și caprină, boli care pot afecta grav efectivele și pot produce pierderi importante crescătorilor.
Consultări cu fermierii și organizațiile din sector
Ministerul Agriculturii arată că, în perioada de la impunerea restricțiilor, au avut loc consultări cu fermierii, asociațiile din domeniu, specialiștii ANSVSA și reprezentanții Comisiei Europene. Obiectivul autorităților este găsirea unei soluții care să respecte cerințele sanitar-veterinare europene, fără a prelungi blocajul comercial pentru crescătorii români.
Tánczos Barna a transmis că întâlnirea de la Bruxelles a oferit semnale favorabile privind deblocarea exporturilor.
„Au fost identificate perspective concrete pentru deblocarea exporturilor. S-a discutat planul de acțiune pe termen scurt și mediu prezentat de ANSVSA și au fost stabilite ultimele detalii înainte de susținerea oficială a acestuia în vederea aprobării”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.
Reluarea exporturilor de ovine și caprine depinde acum de aprobarea planului românesc de către Comisia Europeană și de îndeplinirea condițiilor sanitare stabilite la nivel comunitar.