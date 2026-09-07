România, aproape să reia exporturile de oi și capre: decizia de la Bruxelles care poate debloca piața

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 12:12

România face pași pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine, suspendate ca urmare a restricțiilor sanitare impuse după apariția unor focare de pestă a micilor rumegătoare și de variolă ovină și caprină. Autoritățile române au elaborat un plan de măsuri care va fi transmis Comisiei Europene spre analiză și aprobare.

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