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Social· 1 min citire
Drona care a ținut Tulcea în alertă a zburat 20 de minute deasupra apelor României. Au fost ridicate două F-16
F-16
Publicat2 aug. 2026, 17:29
Actualizat2 aug. 2026, 17:31
O țintă aeriană a fost detectată duminică, la ora 15:09, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN).
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