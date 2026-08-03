Incendiile din Grecia s-au extins pe plajele cu turiști. Sute de persoane evacuate pe mare, drumuri blocate de flăcări

Grecia rămâne sub stare de alertă din cauza incendiilor de vegetație care se extind rapid spre zone turistice și plaje. Pompierii intervin contracronometru pentru salvarea locuitorilor, a turiștilor și a animalelor, în timp ce vântul puternic și temperaturile extreme favorizează propagarea focului.
Autoritățile elene au anunțat evacuarea a peste 200 de persoane pe mare, după ce drumurile de acces către stațiuni au fost blocate de flăcări și de fumul dens. Potrivit serviciilor de urgență, peste 70 de incendii de vegetație sunt active în întreaga țară.
Turiști evacuați cu nave și ambarcațiuni private
Una dintre cele mai dificile situații a fost înregistrată în stațiunea Porto Germeno, unde incendiul a izolat complet localitatea. Drumul principal de acces a devenit impracticabil, iar salvatorii au fost nevoiți să evacueze turiștii pe mare.
La operațiune au participat nave ale Pazei de Coastă, o ambarcațiune a pompierilor, bărci de mare viteză și mai multe ambarcațiuni private. Surse locale afirmă că numărul persoanelor evacuate de pe plajă a depășit 250.
Flăcările au ajuns până la plajă
O intervenție similară a avut loc în satul Agios Vasileios, unde focul a coborât până la malul mării și a distrus mai multe locuințe.
Martorii spun că incendiul s-a extins pe o lungime de aproape un kilometru, iar zone care păreau inițial protejate au fost cuprinse de flăcări în doar câteva ore.
Vântul și canicula îngreunează intervenția pompierilor
Pompierii greci se confruntă cu condiții extrem de dificile: vânt puternic, vegetație uscată și temperaturi ridicate. Autoritățile avertizează că riscul de izbucnire a unor noi focare rămâne foarte mare în următoarele zile.
În mai multe regiuni au fost emise ordine de evacuare preventivă, iar accesul către zonele afectate este restricționat.
Incendiile afectează și Franța și Spania
Valul de incendii se extinde și în alte state europene. În sud-estul Franței, un incendiu care fusese adus sub control a reizbucnit, determinând evacuarea a aproape 2.500 de persoane. Flăcările au distrus aproximativ 1.800 de hectare de culturi agricole.
În Spania, un nou incendiu a izbucnit în provincia León, unde pompierii se luptau deja cu alte focare. În provincia Zamora, incendiile au devastat aproximativ 11.000 de hectare, iar locuitorii din 14 localități au fost evacuați.
Canicula provoacă mii de decese în Europa
Pe lângă incendiile de vegetație, Europa se confruntă și cu efectele severe ale caniculei. Autoritățile din mai multe țări au raportat un număr ridicat de decese asociate temperaturilor extreme:
Austria – aproape 400 de decese;
Marea Britanie – aproximativ 3.000 de decese de la începutul anului;
Franța – peste 5.800 de decese;
Germania – aproximativ 10.000 de decese.
Specialiștii avertizează că valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, iar incendiile de vegetație reprezintă una dintre cele mai grave consecințe ale temperaturilor extreme.
Situația rămâne critică
Autoritățile elene au mobilizat echipe suplimentare de intervenție și mijloace aeriene pentru limitarea incendiilor, însă situația rămâne critică în mai multe regiuni turistice. Turiștii sunt sfătuiți să urmărească permanent avertizările oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale.