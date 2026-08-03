Incendiile din Grecia s-au extins pe plajele cu turiști. Sute de persoane evacuate pe mare, drumuri blocate de flăcări

Publicat 3 aug. 2026, 09:02 Actualizat 3 aug. 2026, 09:03

Grecia rămâne sub stare de alertă din cauza incendiilor de vegetație care se extind rapid spre zone turistice și plaje. Pompierii intervin contracronometru pentru salvarea locuitorilor, a turiștilor și a animalelor, în timp ce vântul puternic și temperaturile extreme favorizează propagarea focului.

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