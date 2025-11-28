Totul a început, se pare, în urma schimbului de mesaje dintre femeie și presupusul actor. „Îmi punea multe întrebări despre ceea ce simt, despre ceea ce îmi place, despre cum văd viaţa, iar într-o zi mi-a dat de înţeles că este îndrăgostit de mine”, a povestit pensionara la un post de televiziune din Elveția, relatează News.ro care citează Le Figaro.

În urma unor mesaje extrem de dulci, o armă vizibil convingătoare, s-a conturat o întâlnire. Escrocul online ar fi cerut atunci zeci de mii de euro, argumentând că aceasta este doar o procedură obişnuită pentru a putea întâlni o vedetă ca el. „Eu nu am fost niciodată în contact cu un actor”, a spus femeia, care a efectuat transferurile bancare.

În august 2024, când actorul american a sosit la Veneţia pentru Festivalul de Film, femeia, care coresponda cu aşa-zisul Brad Pitt, a crezut că visele ei sunt pe cale să se împlinească. Ea a primit doar un buchet de flori şi următoarele promisiuni: „Abia aştept să-mi petrec restul vieţii cu tine. Pitt”. Ulterior, escorul i-a cerut alte transferuri. A organizat chiar şi o călătorie la Los Angeles, unde pensionara a aşteptat în zadar timp de trei săptămâni.

Elveţianca a afirmat că a auzit de nenorocirile lui Anne, o mamă franceză care, convinsă că îl ajută financiar pe Brad Pitt, a plătit 830.000 de euro unui escroc. În ianuarie anul trecut, în La Réunion a fost deschisă o anchetă pentru înşelăciune. Când și-a dat seama că a fost escrocată, victima a încercat să-şi pună capăt zilelor.

În septembrie 2024, poliţia spaniolă a arestat cinci persoane, acuzate că au escrocat 325.000 de euro de la două femei, pretinzând că sunt Brad Pitt. Eroul din „Fight Club”, în prezent în vârstă de 61 de ani, este unul dintre avatarurile preferate ale escrocilor online, care prosperă în special în Africa.