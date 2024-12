Kenya, Singapore, Japonia, Brazilia și Dubai. Sunt doar câteva dintre locurile pe care președintele Klaus Iohannis le-a vizitat în timpul celor două mandate. În primul an al primului mandat, cheltuielile totale au ajuns la 8,5 milioane de lei. În anii următori, costurile pentru deplasările externe s-au menținut constante, în jur de 6 milioane de lei pe an. În ultimul an al primului mandat, cheltuielile de acest tip au crescut brusc, ajungând la 10 milioane de lei. În 2022, cheltuielile au crescut la 17 milioane de lei, dublu față de 2021, iar în 2023 s-a atins un nou record, cu o sumă totală de 41,1 milioane de lei alocată deplasărilor externe.

Cele mai controversate vizite ale președintelui au avut loc anul trecut. Kalus Iohannis a fost plecat în 2 turnee: unul de 9 zile în America de Sud, dintre care doar 4 zile au fost evenimente oficiale, restul fiind dedicate activităților private, și un alt turneu în Africa, de 10 zile, care a inclus și un safari.



În acest an, numai din ianuarie și până în august 2024, președintele a cheltuit 20 de milioane de lei pe călătorii. Cele mai multe deplasări au fost făcute cu aeronava de lux folosită de Administrația Prezidențială.



Chiar și așa Klaus Iohannis nu a vrut să dezvăluiască niciodată aceste cheltuieli.



Reporter: De ce nu faceți publice cheltuielile deplasărilor dvs dacă credeți în maturitatea cetățenilor români de a cântări ei aceste cheltuieli? tc out 0:07

Iohannis: În ceea ce privește cheltuielile, desigur aceste lucruri vin însoțite de cheltuieli. Voi instrui serviciul de presă să vă o informare corectă tc out 1:18



Nu doar deplasările din timpul celor două mandate au costat o avere. Lui Klaus Iohannis i se pregătește acum o vilă în care se investesc milioane de euro. Președintele a comandat deja un bideu de lux cu telecomandă în valoare de 30 de mii de lei.