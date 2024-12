Echipa Realitatea Plus a primit mii de mesaje de susținere din partea dumneavoastră după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis ca emisia postului nostru de televiziune să fie oprită timp de 10 minute. Noi, jurnaliștii Realitatea PLUS, ne înclinăm în fața dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ați spus un NU ferm cenzurii. De asemenea, le mulțumim tuturor jurnaliștilor din țară și de peste hotare care susțin mesajul nostru și care au tras un semnal de alarmă cu privire la situația postului nostru de televiziune. Vă asigurăm că nu vom ceda presiunilor și că Realitatea PLUS va rămâne televiziunea poporului.