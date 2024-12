Horoscopul florilor este un instrument de divinatie strans legat de limbajul victorian al florilor nascut din contopirea simbolurilor folosite in astrologie cu semnificatia bijuteriilor vegetale. Mai mult de atat, acesta poate fi folosit drept mic ghid in alegerea florilor potrivite.

Floarea Soarelui: 1, 10, 19, 28 ale lunii

Doamnele nascute in aceste zile sunt ceea ce se numeste femei dintr-o bucata. Pentru ele nu exista nici cale de mijloc, nici compromisuri. In acelasi timp, pentru ca sunt fermecatoare, altruiste si au intotdeauna intentii bune, e o adevarata bucurie sa le ai in preajma.

Bujor: 2, 11, 20, 29 ale lunii

Doamnele nascute sub semnul bujorului au sensibilitate si o eleganta aparte. De fapt, se poate spune despre ele ca par desprinse din alea vremuri. In spatele acestei delicateti naturale se ascunde o persoana calda dar surprinzator de incapatanata si de inversunata atunci cand vine vorba de oamenii dragi pentru care va lupta pana la capa

Papucul Doamnei: 3, 12, 21, 30 ale lunii

Papucul Doamnei este o floare rara si pretioasa, intocmai cum sunt femeile nascute in aceste zile. Sunt feminine, elegante si prietenoase in viata de zi cu zi dar, in acelasi timp, au standard foarte inalte si prin urmare, sunt foarte greu de impresionant.

Albastreaua: 4, 13, 22, 31 ale lunii

Doamnele nascute in aceste zile sunt guri de aer proaspat. Stiu sa fie naturale, sincere si directe, fara sa fie rautacioase. Cuvintele lor pot fi interpretate uneori drept critici insa adevarul este ca nu spun niciodata lucruri doar de dragul de a le spune sau de a face rau; sunt pur si simplu foarte oneste.

Iris: 5, 14, 23 ale lunii

Femeile nascut sub semnul irisului au personalitati hipnotice. Oamenii sunt atrasi de farmecul lor personal si nu duc niciodata lipsa de admiratori. Cu toate acestea, doar persoanele cu adevarat speciale vor fura inimile acestor femei.

Mac: 6, 15, 24 ale lunii

Daca esxista un lucru pe care femeile nascut sub semnul macului nu il tolereaza, atunci acesta este constrangerea. Au nevoie de libertate, de mult spatiu personal si, in acelasi timp, de intelegere. Sunt firi foarte independente, evident, si in acelasi timp foarte loiale.

Orhidee: 7, 16, 25 ale lunii

Elegante, rafinate si sofisticate, doamnele nascute sub semnul orhideelor par, de la distanta, usor arogante. Adevarul este ca aceste femei sunt foarte sigure pe ele si pe calitatile lor, motiv pentru care nu au obiceiul sa se ascunda in spatele unei false modestii. Se indragostesc destul de greu insa atunci cand o fac, sunt pasionale si foarte fidele.

Margareta: 8, 17, 26 ale lunii

Femeile nascute in aceste zile nu au nevoie de prea multe lucruri pentru a fi fericite pentru ca stiu inca se se bucure de lucrurile marunte ale vietii. Ele nu sunt impresionante nici de cadouri pompoase, nici de bijuterii scumpe. Un buchet simplu de flori si o imbratisare valoreaza pentru ele mai mult decat un inel de aur.

Trandafir: 9, 18, 27 ale lunii

Femeile nascute in aceste zile au ceva cu totul special, de la felul in care pasesc la cum gandesc si la ce spun. Sunt elegante intr-o maniera proprie si au un stil vestimentar aparte, asumat. Se simt bine in centrul atentiei si le place sa fie rasfatate insa in situatiile dificile, poti conta pe ajutorul si inteligenta lor.