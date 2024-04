„N-avea ce căuta acolo. E un fost general de informații, un fost prim-adjunct, nu avea ce căuta acolo. Când ai avut o asemenea funcție și ai fost scos la pensie cu o asemenea pensie, n-ai dreptul să ai comportamentul ăsta... Te duci la Dubai, umbli în cercuri dubioase. După părerea mea, se dezonorează și ăsta e cel mai rău lucru. Pe mine mă surprinde că contrainformațiile lor nu tranșează puțin lucrurile cu comportamentul lui. Este obligatoriu, gândiți-vă ce portofoliu de informații are omul ăsta. Umbli dezlegat cu ele prin cluburi pe la Dubai? Ați auzit de vreo personalitate din serviciile de informații americane, germane, franceze, britanice? Eu nu știu dacă are sau n-are (afaceri, n.r.), cert este că, în opinia mea, are un comportament public neadecvat funcției pe care a deținut-o și SRI ar trebui să ia notă de acest lucru și măsuri”, a declarat Băsescu la o televiziune de știri

Băsescu afirmă nu el este cel care „l-a creat” pe Coldea. Fostul președinte insistă că Florian Coldea poate deveni un risc de securitate națională.

„Nu știu dacă l-am creat. Eu l-am găsit adjunct al brigăzii antitero, cu gradul de maior. L-am trimis în Afganistan, cu cei de la SIE. Comportamentul lui poate deveni un risc de securitate națională, având în vedere portofoliul de informații pe care le are. Punct”, a mai declarat Băsescu.