Sote de ciuperci cu usturoi verde. Rețeta simplă și delicioasă pe care trebuie neapărat să o încerci

Soteul de ciuperci cu usturoi verde este o rețetă simplă, rapidă și plină de savoare. Cu ingrediente puține și aromă proaspătă, este perfect atât ca garnitură, cât și ca fel principal ușor. Tot ce trebuie să faci este să urmezi instrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un preparat cu care o să îi dai pe spate chiar și pe cei mai mofturoși din familie.

INGREDIENTE:

500 g ciuperci pleurotus

4-5 linguri ulei de măsline

150 ml vin alb

50 gr unt

cimbru uscat

2 legături de usturoi verde

sare și piper

MOD DE PREPARARE:

Încinge puțin ulei de măsline într-o tigaie și rumenește ciupercile pe toate părțile. Lasă-le să se gătească până când zeama lăsată de ele scade, iar ciupercile capătă o crustă aurie. Spre final, adaugă jumătate din cantitatea de unt și mai lasă-le puțin pe foc.

Curăță și taie usturoiul rondele subțiri, apoi adaugă-l peste ciuperci. Condimentează cu sare, piper și puțin cimbru, după gust.

Stinge totul cu vin alb și lasă preparatul să fiarbă până când lichidul se reduce și se formează un sos ușor legat. Adaugă restul de unt pentru un plus de cremozitate și amestecă până se încorporează complet.

Soteul de ciuperci cu usturoi este gata de servit. Se potrivește perfect alături de o mămăliguță caldă sau ca garnitură, după preferințe, potrivit sursei.