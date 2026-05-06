Locurile din avion pe care ar trebui să le eviți: sfaturile unui călător experimentat care a vizitat peste 80 de țări

Alegerea locului în avion poate face diferența dintre un zbor confortabil și o experiență obositoare. Un expert în călătorii, care a explorat peste 80 de țări, a dezvăluit care sunt cele mai nepotrivite locuri din aeronavă, dar și unde găsești cel mai mult spațiu pentru picioare.

Potrivit lui Mark Wolters, cunoscut pentru canalul său online Wolters World, există câteva poziții în avion pe care pasagerii ar trebui să le evite dacă vor o călătorie relaxantă.

De ce să eviți locurile de la mijloc

Unul dintre cele mai incomode locuri rămâne scaunul din mijloc. Lipsa spațiului personal și accesul limitat la culoar sau geam transformă zborul într-o experiență frustrantă. Pasagerii sunt adesea înghesuiți, iar confortul este semnificativ redus.

Primul rând, o alegere surprinzător de proastă

Deși mulți cred că locurile din fața avionului sunt avantajoase, expertul avertizează că primul rând poate fi o alegere neinspirată. Acesta explică faptul că lipsa spațiului de depozitare sub scaun obligă pasagerii să își pună bagajele în compartimentele de deasupra, uneori la distanță.

În plus, peretele din față limitează libertatea de mișcare, iar apropierea de toalete sau de zona echipajului poate genera disconfort din cauza zgomotului și a mirosurilor.

Dezavantajele locurilor din spatele avionului

Nici partea din spate a avionului nu este ideală. Cei care aleg aceste locuri riscă să coboare ultimii, ceea ce poate crea probleme în cazul escalelor scurte. De asemenea, turbulențele sunt resimțite mai puternic în această zonă.

Prezența toaletelor și a zonei de lucru a însoțitorilor de bord în apropiere poate afecta liniștea, din cauza traficului intens și a luminilor constante.

Cele mai bune locuri pentru confort sporit

În schimb, locurile de lângă ieșirile de urgență sunt considerate cele mai avantajoase. Acestea oferă mai mult spațiu pentru picioare, fiind proiectate special pentru evacuare rapidă.

Conform expertului, aceste scaune pot oferi un nivel de confort apropiat de clasa business, dar la un preț specific clasei economy.

Alegerea locului potrivit în avion ține cont de mai mulți factori, de la spațiu și liniște, până la accesul rapid la ieșire.