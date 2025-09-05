Aceasta susține că măsura ar putea afecta echilibrul economic al României într-un moment deja fragil.

Romina Ferrari critică taxa de lux propusă de Bolojan

Asta după ce în trecut, românca îl susținea pe Nicușor Dan pe rețelele sociale și îl ataca pe George Simion.

Mai mult, îndemna diaspora să nu voteze cu liderul suveraniștilor.

„Hai, să fim sinceri...știam toți din Diaspora că dacă acest domn începe să-și facă turul de țări și așa...nu o să iasă nimic bun. Drept dovadă, n-a ieșit. Dar, cea mai tare mi s-a întâmplat în seara asta, care mi se pare...m-a sunat un om foarte important din Italia care l-a văzut și mi-a zis: „Romina...e rău. Trebuie să faci ceva!” și zic: „Ce să fac?”

...„Nu știu, dar nu e bine!”, I-am zis că știu că nu e bine.

Așa că Diaspora din Italia, vă rog din suflet, nu vă lăsați folosiți!”, a transmis Romina Ferrari.