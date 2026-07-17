Kim Kardashian este în doliu. Bunica sa a murit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 iul. 2026, 13:46

Familia Kardashian-Jenner traversează una dintre cele mai dificile perioade. Mary Jo Campbell, mama lui Kris Jenner și bunica lui Kim Kardashian, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Cunoscută publicului din aparițiile sale în celebrul reality show Keeping Up With the Kardashians, aceasta a fost considerată unul dintre pilonii familiei și o sursă de inspirație pentru generațiile următoare.

Distribuie articolul