Kris Herzog, fondatorul The Bodyguard Group of Beverly Hills și fost agent de securitate pentru celebrități precum Kim Kardashian și Sharon Stone, a declarat că l-a avertizat personal pe Charlie Kirk, încă din martie, despre riscurile la care se expune. Herzog spune că a decis să-l contacteze pe influencer după ce mai mulți ofițeri care colaborau cu acesta și-au exprimat îngrijorarea față de amploarea tot mai mare a evenimentelor sale publice.

„I-am spus că 100% va fi ucis la unul dintre viitoarele sale discursuri universitare, dacă nu se iau măsuri serioase de securitate,” a afirmat bodyguardul pentru The Sun

Mai mult, specialistul în protecție a afirmat că a anticipat cu exactitate modul în care se va produce atacul: „Am spus că va fi vorba de un atac armat. Toți din grupul meu simțeau că securitatea lui nu era nici pe departe la nivelul necesar și că era în pericol grav de a fi împușcat și ucis la unul dintre evenimentele sale.”