Rețea de trafic de droguri destructurată în București. Peste 20 de suspecți au fost reținuți după zeci de percheziții

Sursă: Realitatea.Net

O amplă operațiune desfășurată de polițiști și procurori în București s-a încheiat cu reținerea a 22 de persoane suspectate că făceau parte dintr-o grupare specializată în distribuția de droguri și substanțe psihoactive. Potrivit anchetatorilor, rețeaua își desfășura activitatea în special în cluburi, la petreceri private și în cadrul unor evenimente frecventate de tineri cu posibilități financiare peste medie.

Ancheta vizează o structură de criminalitate organizată formată din aproximativ 30 de membri, care ar fi operat pe mai multe paliere pentru aprovizionarea și comercializarea substanțelor interzise în Capitală.

Clienți recrutați din rândul tinerilor care frecventau evenimente exclusiviste

Conform informațiilor furnizate de autorități, membrii grupării și-ar fi orientat activitatea către consumatori tineri și foarte tineri, în special persoane care participau la petreceri exclusiviste, festivaluri și evenimente private din București.

Anchetatorii susțin că rețeaua avea o organizare bine pusă la punct, fiecare membru având atribuții clare în ceea ce privește aprovizionarea, transportul și distribuirea substanțelor interzise.

Droguri, arme și autoturisme de lux descoperite în urma perchezițiilor

În cadrul celor 27 de percheziții domiciliare efectuate de polițiști, au fost găsite și ridicate importante cantități de droguri și produse psihoactive.

Printre substanțele descoperite se numără canabis, cocaină, comprimate ecstasy, ketamină, MDMA, 3CMC și alte produse aflate în curs de expertizare. De asemenea, anchetatorii au confiscat țigarete confecționate artizanal, recipiente și plicuri cu substanțe suspecte, precum și medicamente care conțin alprazolam.

În timpul descinderilor au mai fost găsite două pistoale cu bile deținute ilegal, un seif, sume importante de bani în lei și euro, dar și două autoturisme de lux considerate relevante pentru anchetă.

22 de persoane, propuse pentru arestare preventivă

În urma audierilor desfășurate după percheziții, polițiștii au dispus reținerea a 22 de suspecți. O altă persoană a fost plasată sub control judiciar.

Procurorii au solicitat instanței arestarea preventivă a celor 22 de persoane pentru o perioadă de 30 de zile, în timp ce pentru alți doi suspecți a fost propusă măsura arestului la domiciliu.

Persoanele cercetate sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Ancheta continuă pentru identificarea tuturor activităților ilegale

Potrivit anchetatorilor , pe parcursul investigației au fost indisponibilizate și alte cantități de droguri care ar fi fost comercializate pe piața ilegală din București.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în rețea.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție, care au participat la acțiunile desfășurate simultan în mai multe locații din Capitală.