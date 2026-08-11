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Femeie din Vâlcea, arestată după ce și-ar fi încuiat soțul în cameră și ar fi dat foc apartamentului. Bărbatul a murit

Poliția

Poliția

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 13:24

O femeie de 51 de ani din comuna Alunu, județul Vâlcea, a fost arestată preventiv după ce și-ar fi încuiat soțul într-o cameră și ar fi provocat un incendiu în apartament. Incidentul a avut loc sâmbătă, 8 august 2026. O explozie produsă în locuință l-a proiectat pe bărbat prin fereastră, de la etajul al treilea, iar acesta a murit după ce a căzut în stradă. Femeia este cercetată pentru violență în familie, în forma omorului săvârșit asupra unui membru de familie.

Victima ar fi fost încuiată în dormitor

Procurorii susțin că femeia ar fi provocat incendii atât în dormitorul în care se afla soțul său, cât și într-o altă cameră a apartamentului. Aceasta ar fi încuiat din exterior ușa dormitorului, ar fi luat cheia și s-ar fi retras într-o încăpere alăturată. Bărbatul a încercat să se salveze și a deschis fereastra camerei. În acel moment, gazele acumulate în locuință s-au aprins și au provocat o explozie puternică.

Suflul exploziei l-a aruncat pe bărbat prin fereastra apartamentului situat la etajul al treilea. Victima a căzut în stradă și a murit în urma impactului cu solul. Anchetatorii au reconstituit succesiunea evenimentelor în cadrul cercetărilor desfășurate după incendiu. Acuzațiile urmează să fie analizate în cursul anchetei penale. Suspecta a fost reținută inițial pentru 24 de ore. Pe 10 august 2026, procurorii au cerut arestarea sa preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vâlcea a admis propunerea. Femeia va rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile.

O femeie a fost salvată din apartament

Pompierii au fost chemați sâmbătă să intervină la apartamentul cuprins de flăcări dintr-un bloc din Alunu. În timpul operațiunii, salvatorii au găsit o femeie rămasă blocată în locuință. Aceasta a fost scoasă din apartament și transportată la spital. Pompierii au evacuat din imobil și patru butelii.

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