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Locale· 2 min citire
Femeie din Vâlcea, arestată după ce și-ar fi încuiat soțul în cameră și ar fi dat foc apartamentului. Bărbatul a murit
Poliția
O femeie de 51 de ani din comuna Alunu, județul Vâlcea, a fost arestată preventiv după ce și-ar fi încuiat soțul într-o cameră și ar fi provocat un incendiu în apartament. Incidentul a avut loc sâmbătă, 8 august 2026. O explozie produsă în locuință l-a proiectat pe bărbat prin fereastră, de la etajul al treilea, iar acesta a murit după ce a căzut în stradă. Femeia este cercetată pentru violență în familie, în forma omorului săvârșit asupra unui membru de familie.
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